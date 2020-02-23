Условный срок получил великолучанин за приобретение наркотиков в крупном размере

15:55, 23 февраля 2020, ПАИ

3 года 6 месяцев условного лишения свободы получил 22-летний житель Великих Лук за незаконное приобретение и хранение наркотиков в крупном размере. Как сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре, суд назначил виновному трехлетний испытательный срок.

10 октября 2019 года в Великих Луках с 15:30 до 17:17 молодой человек забрал «закладку» с наркотическим средством – 2-пирролидин-1-ил-1-фенилпентан-1-он (производным N–метилэфедрона) без цели сбыта.

Юного великолучанина признали виновным по части 2 статьи 228 УК РФ. Приговор Великолукского городского суда вступил в законную силу, добавили в ведомстве.