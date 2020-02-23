Пскович незаконно прописал в своем доме гражданку Азербайджана
53-летний пскович незаконно прописал в своем доме гражданку Азербайджана, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Безработный мужчина фиктивно зарегистрировал иностранку в доме на улице Инженерной в Пскове. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Еще один случай незаконной регистрации произошел в деревне Тропкино Островского района. Там 65-летняя пенсионерка незаконно прописала двух граждан Армении. Оба правонарушителя дали признательные показания, добавили в ведомстве.