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Общество

Пскович незаконно прописал в своем доме гражданку Азербайджана

53-летний пскович незаконно прописал в своем доме гражданку Азербайджана, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Безработный мужчина фиктивно зарегистрировал иностранку в доме на улице Инженерной в Пскове. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще один случай незаконной регистрации произошел в деревне Тропкино Островского района. Там 65-летняя пенсионерка незаконно прописала двух граждан Армении. Оба правонарушителя дали признательные показания, добавили в ведомстве.

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