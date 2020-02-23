Новейшим вооружением планируют оснастить армию и флот России

18:00, 23 февраля 2020, ПАИ

Новейшим вооружением, в том числе лазерными и гиперзвуковыми комплексами, планируется оснастить армию и флот России. Как пишет ТАСС, об этом заявил президент Владимир Путин в ходе торжественного концерта в Государственном Кремлевском дворце по случаю Дня защитника Отечества.

«Мы будем и дальше добиваться, чтобы наша армия и флот становились все более современными, а значит - укреплять потенциал стратегических сил, направлять во все виды и рода войск новейшее вооружение и технику, в том числе лазерные, гиперзвуковые комплексы, высокоточные системы», - приводит издание слова президента.

Владимир Путин подчеркнул, что многие российские вооружения не имеют аналогов в мире. «При этом по ряду перспективных образцов - а это фактически оружие будущего - мы уже перешли от этапа испытаний к постановке их на боевое дежурство в режим постоянной готовности», - добавил он.