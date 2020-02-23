Полицейские прекратили поиски пропавшего в Псковском районе пенсионера
Полицейские прекратили поиски 80-летнего пенсионера Вячеслава Евстигнеева, пропавшего в Псковском районе, сообщается в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».
Его нашел мертвым прохожий, гуляя с собакой в селе Карамышево Псковского района. Причину смерти установят судебно-медицинские эксперты.
Вячеслав Евстигнеев ушел из дома в деревне Борисовичи 17 февраля. Последний раз его видели на улице Рокоссовского в Пскове 18 февраля. Отмечалось, что в силу возраста и состояния здоровья мужчина может терять ориентацию в пространстве.