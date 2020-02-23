Великолучанку осудят за присвоение вырученных с продажи пяти мобильных телефонов денег

17:28, 23 февраля 2020, ПАИ

35-летнюю великолучанку осудят за присвоение денег, вырученных с продажи пяти мобильных телефонов, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Великих Лук.

С августа по 4 октября 2019 года женщина работала оператором в одном из салонов сотовой связи Великих Лук, где продала пять телефонов, не пробивая их через кассовый аппарат. Полученные от покупателей деньги в сумме 18 тысяч 850 рублей злоумышленница присвоила себе.

Великолучанке предъявили обвинение по части 1 статьи 160 УК РФ. Максимальное наказание, предусмотренное статьей – лишение свободы до двух лет. В настоящее время уголовное дело находится на рассмотрении в суде.