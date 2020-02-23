0
23:38
Автомобиль повис на перильном ограждении моста в Пскове (ФОТОФАКТ)
23:25
Пассажир погиб из-за столкновения грузовика и внедорожника в Невельском районе
22:50
Ночной рейд с сотрудниками Госавтоинспекции (ВИДЕО)
19:37
10-летняя девочка пропала в Великих Луках
16:04
Михаил Ведерников поздравил жителей Стругокрасненского района с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
14:50
Память погибших при исполнении воинского долга разведчиков почтил Михаил Ведерников
13:31
До +6°C потеплеет в последнюю неделю зимы в Пскове
Еще новости
Общество

Пассажир погиб из-за столкновения грузовика и внедорожника в Невельском районе

Фото газеты «Невельский вестник»

Мужчина погиб в результате столкновения грузовика и внедорожника в Невельском районе, пишет газета «Невельский вестник».

Фото газеты «Невельский вестник»

23 февраля около 6:15 на 540-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель - граница с Белоруссией внедорожник BMW X5 столкнулся с грузовиком КАМАЗ. Пассажир BMW X5 скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, а водителя отправили в центральную районную больницу Великих Лук в тяжелом состоянии.

Фото газеты «Невельский вестник»

По факту дорожной аварии проверку проводят сотрудники следствия.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Автомобиль повис на перильном ограждении моста в Пскове (ФОТОФАКТ)
23 февраля 2020
Автомобиль повис на перильном ограждении моста в Пскове (ФОТОФАКТ)
Пассажир погиб из-за столкновения грузовика и внедорожника в Невельском районе
23 февраля 2020
Пассажир погиб из-за столкновения грузовика и внедорожника в Невельском районе
Ночной рейд с сотрудниками Госавтоинспекции (ВИДЕО)
23 февраля 2020
Ночной рейд с сотрудниками Госавтоинспекции (ВИДЕО)
10-летняя девочка пропала в Великих Луках
23 февраля 2020
10-летняя девочка пропала в Великих Луках
Михаил Ведерников поздравил жителей Стругокрасненского района с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
23 февраля 2020
Михаил Ведерников поздравил жителей Стругокрасненского района с 76-й годовщиной освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Память погибших при исполнении воинского долга разведчиков почтил Михаил Ведерников
23 февраля 2020
Память погибших при исполнении воинского долга разведчиков почтил Михаил Ведерников
До +6°C потеплеет в последнюю неделю зимы в Пскове
23 февраля 2020
До +6°C потеплеет в последнюю неделю зимы в Пскове
Александр Котов: 23 февраля – праздник, вобравший в себя героическую историю Вооружённых сил России
23 февраля 2020
Александр Котов: 23 февраля – праздник, вобравший в себя героическую историю Вооружённых сил России

Идет загрузка...