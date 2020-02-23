Пассажир погиб из-за столкновения грузовика и внедорожника в Невельском районе
Мужчина погиб в результате столкновения грузовика и внедорожника в Невельском районе, пишет газета «Невельский вестник».
23 февраля около 6:15 на 540-м километре автодороги Санкт-Петербург - Невель - граница с Белоруссией внедорожник BMW X5 столкнулся с грузовиком КАМАЗ. Пассажир BMW X5 скончался на месте дорожно-транспортного происшествия, а водителя отправили в центральную районную больницу Великих Лук в тяжелом состоянии.
По факту дорожной аварии проверку проводят сотрудники следствия.