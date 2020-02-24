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Общество

Без электроэнергии 23 февраля остались 6 районов Псковской области

В Псковской области 23 февраля без света остались 6 районов. Об этом сообщили Псковскому агентству информации в ГУ МЧС России по Псковской области.

Печорский, Дновский, Псковский, Невельский, Плюсский и Порховский районы остались без электроэнергии. В зоне отключения находились 62 населенных пункта с численностью населения 2129 человек. По состоянию на 17:00 аварийно-восстановительные работы были завершены.

Согласно данным, без энергоснабжения оставались в 10 муниципальных образований 108 населенных пунктов с численностью 2667 человек. По состоянию на 20:00 23 февраля без энергоснабжения остаются Гдовский и Новоржевский районы(65 человек).

Причиной отключения электроэнергии стал сильный ветер, который обрушился на территорию Псковской области.

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