Усиление ветра ожидается в Пскове 23 февраля

09:50, 23 февраля 2020, ПАИ

Порывы юго-западного ветра до 20 м/с ожидаются в Пскове 23 февраля с 12:00, сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос». Усиление ветра в Псковской области началось с западных районов 22 февраля.

В течение дня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха составит от +3°C до +4°C.

В связи с непогодой рекомендуется не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и легких конструкций. Кроме этого, недопустимо оставлять детей и пожилых людей без присмотра на улице.

С балконов и дворовых территорий желательно убрать легкие предметы, которые могут быть подняты в воздух порывами ветра.