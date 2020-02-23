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Общество

Усиление ветра ожидается в Пскове 23 февраля

Фото Дарьи Хватковой

Порывы юго-западного ветра до 20 м/с ожидаются в Пскове 23 февраля с 12:00, сообщили Псковскому агентству информации в метеоцентре «Фобос». Усиление ветра в Псковской области началось с западных районов 22 февраля.

В течение дня ожидается облачная погода и небольшой дождь. Температура воздуха составит от +3°C до +4°C.

В связи с непогодой рекомендуется не парковать автомобили вблизи деревьев, рекламных щитов и легких конструкций. Кроме этого, недопустимо оставлять детей и пожилых людей без присмотра на улице.

С балконов и дворовых территорий желательно убрать легкие предметы, которые могут быть подняты в воздух порывами ветра.

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