Трое детей пострадали в результате ДТП в Гдовском районе

11:34, 24 февраля 2020, ПАИ

В Гдовском районе в результате ДТП пострадали трое несовершеннолетних детей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

ДТП произошло около 8:25 часов возле деревни Бешкино. За рулем автомобиля «Mitsubishi» находилась 33-летняя женщина. В машине, помимо водителя находились 5 несовершеннолетних детей. По предварительным данным, женщина не справилась с управлением и допустила съезд автомобиля в кювет.

В результате аварии пострадали 3 детей: 15-летний подросток получил перелом ключицы, годовалый ребенок получил кровоподтеки и ссадины, а 10-летний мальчик – ушиб бедра. Все пострадавшие были доставлены в Гдовскую больницу, им была оказана медицинская помощь. Жизни детей ничего не угрожает.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, которые устанавливают все подробности и обстоятельства произошедшего.