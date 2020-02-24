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Общество

Запретить в России татуировки предложил депутат Госдумы

Первый зампредседателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко призвал запретить в России татуировки. По мнению депутата, татуировки опасны, передает РИА Новости.

Геннадий Онищенко уверен, что желание сделать татуировку связано с переизбытком половых гормонов.

«Это более тяжелое проявление того духовного интеллектуального кризиса, который мы переживаем, - отметил парламентарий, призвав запретить татуировки в стране, которые могут привести к возникновению смертельно опасных заболеваний, - Любое химическое вещество, вводимое в структуру кожи, является потенциальной опасностью».

Депутат Госдумы Виталий Милонов ранее выступил с предложением запретить татуировки для несовершеннолетних. Он считает, что в раннем возрасте они оказывают негативное влияние на психологическое развитие человека.

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