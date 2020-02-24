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Общество

Более 70 торговых центров в России закрыты из-за нарушений пожарной безопасности

74 торговых центра в России остаются закрытыми из-за нарушений пожарной безопасности. Нарушения находятся на контроле надзорных органов, передает ТАСС.

После пожара, произошедшего в Кемерово в торговом центре «Зимняя вишня», были проведены внеплановые проверки 86 тысяч объектов, в том числе свыше 11 тысяч торговых центров. На 28 000 объектах выявили грубые нарушения пожарной безопасности.  

Всего в 2019 году выписали 62 000 штрафов более чем на 1,1 млрд рублей за нарушение пожарной безопасности.

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