В Дно отмечают 76-летие освобождения от немецко-фашистских захватчиков (ТРАНСЛЯЦИЯ ЗАВЕРШЕНА)

13:26, 24 февраля 2020, ПАИ

В Дновском районе 24 февраля проходят мероприятия, посвященные 76-летию освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Как передает корреспондент Псковского агентства информации, в районном центре состоялась торжественно-траурная церемония «Мы помним подвиг твой, солдат!».

На улицах поселка представлена экспозиция о ходе войны, о действиях партизанских отрядов, об освобождении района. Организована площадка «Песни фронту», действует солдатская кухня.

Сотни жителей района пришли в этот день почтить память павших в боях за освобождение Дно. Колонной они прошли по центральным улицам к братскому захоронению. В одном строю – юнармейцы и ветераны.

К собравшимся обратился губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Он назвал освобождение Дно – одним из ключевых в наступательной операции начала 1944 года.

«Решением командования Советского Союза 10 частям было присвоено звание «Дновская», - сказал он, отметив, что именно данная операция положила конец бесчинствам врага на псковской земле, вернула надежду на мир и светлое будущее.

Поколение освободителей восстанавливало эту землю, города и поселки, отстраивало заново всю инфраструктуру. «Сегодня мы вспоминаем мужество и непреклонность наших дедов. В этот день мы с особым уважением чествуем наших дорогих ветеранов, мы говорим искренние слова благодарности», - сказал глава региона.

Участников войны, доживших до наших дней, он поблагодарил за мужество и доблесть, назвав эталоном для молодежи, для каждого из ныне живущих. «Нужно сроить школы, приводить в порядок больницы, привлекать инвесторов, бережно относиться к экологи Дновского района», - добавил губернатор.

Он пожелал здоровья, благополучия ветеранам и их близким. «А всем нам мирного неба над головой», - сказал Михаил Ведерников.

Глава района Михаил Шауркин обратился к собравшимся, напомнив, что Дно без малого три года находился под властью фашистов. «Миллионы судеб легли на алтарь Победы. И мы всегда будем помнить сгоревшие дновские деревни. Сегодня мы склоняем головы перед воинами, которые пали на фронтах войны, были замучены в концлагерях фашистами. Миллионы судеб сломала эта война, но тем не менее наш народ выстоял и продолжает жить», - сказал он.

В продолжение церемонии участники возложили цветы к могилам павших в годы Великой Отечественной войны и почтили их память минутой молчания.