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Общество

Ученые определили самую устойчивую к раку группу крови

Самую устойчивую к раку группу крови определили ученые из Каролинского университета. Обладатели второй группы крови меньше других рискуют заболеть онкологией, сообщает lenta.ru.

Люди с первой группой риска имеют наибольший риск, именно поэтому им необходимо проводить диагностику и регулярно обследоваться. Главными факторами развития рака являются алкоголь и табак. Исследователи провели анализ медицинских данных нескольких тысяч пациентов, которые собирали на протяжении 25 лет.

Ранее также сообщалось о том, что люди с первой группой крови более подвержены к появлению рака толстой кишки. Обладатели второй группы  - рака желудка. Носители третьей группы крови могут заболевать раком поджелудочной железы. Людям с четвертой группой крови угрожает рак почек.

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