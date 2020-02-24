Псковская радиостанция «Седьмое небо» запустила проект к 75-летию Победы

14:49, 24 февраля 2020, ПАИ

Радиостанция «Седьмое небо» запустила новый проект к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Он получил название - «От советского информбюро…».

«Эта фраза, звучавшая из радиоприемников в годы войны, сразу заставляла слушателей замереть и ловить каждое слово: так в самое тяжелое для страны время начинались все сообщения о главных событиях на фронтах, - рассказал о проекте главный редактор радиостанции Андрей Калинин. - Новости записывали на листы бумаги, раздавали соседям и знакомым, их зачитывали в трудовых коллективах, слушали на улицах и на работе, собираясь у радиоточек. Миллионы людей узнавали из сводок Совинформбюро о положении на фронтах, и зачастую именно благодаря им находили в себе силы делать «все для фронта, все для Победы».

Он подчеркнул, что Великая Победа складывалась из разных элементов - это и боевые действия на фронтах, и работа тыла, и партизанское движение, и дипломатические усилия. «В этом ряду информационное «поле боя» занимало достойное, а иногда и ключевое место. И эту битву Советский Союз также выиграл. Свою колоссальную лепту в Победу внесли писатели, журналисты и дикторы, работавшие в Совинформбюро», - добавил руководитель радиостанции, один из авторов проекта.

В серии программ звучит информация о том, что происходило на территории современной Псковской области.

«От советского информбюро…» звучит в эфире радиостанции «Седьмое небо» по будням в 14, 15, 16 часов, сразу после выпусков новостей.