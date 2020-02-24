Ремонт дренажной системы выполнят в Доме культуры в Дно

15:53, 24 февраля 2020, ПАИ

В Доме культуры в Дно выполнят ремонт дренажной системы, осушение подвала и последующие работы в нем. Об этом было заявлено на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с активом района 24 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

По словам заместителя главы района Аллы Наумовой, за последние 5 лет было потрачено свыше 8 млн рублей на культуру – выполнен косметический ремонт в отделе по традиционной народной культуре (более 35 тысяч рублей), в музейно-выставочном центре (ул. Советская, д. 3 на сумму свыше 342 тысяч рублей), в 2018 году были выделены средства в размере более 1 млн рублей на приобретение музыкального оборудования для Искровского сельского клуба, ремонт туалетов и ряда других помещений. В 2019 году выделены более 2 млн рублей на ремонт помещения 1 этажа, в котором проходят занятия народного самодеятельного коллектива эстрадной студии «Акцент», помещения спортивного зала, а также приобретено оборудование.

«В доме культуры проблема с подвалом, нужно сделать дренаж и отводку», - добавила Алла Наумова.

На эти цели требуется около 2 млн рублей.

«Решим этот вопрос», - сказал Михаил Ведерников и дал соответствующее поручение руководителю комитета по строительству и ЖКХ Сергею Грахову.

Здание было введено в эксплуатацию в 1957 году, общая площадь составляет 966 кв.м. На его площадях проходят кинопоказы, работают клубы и секции.