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Общество

В Дно отремонтируют улицы Социалистическую и Коммунистическую

Три улицы планируют дополнительно отремонтировать в Дно. В перечень могут быть включены, например, улицы Коммунистическая и Социалистическая. Говорили об этом в рамках встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с активом Дновского района, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, требуют ремонта тротуары и автобусная остановка в Заводском микрорайоне. 

«Появилась экономия, по всем трем улицам будем разыгрывать контракты и починим», - ответил на это Михаил Ведерников.

Говоря о ремонтах дворов, губернатор посоветовал создавать ТОСы (Территориальные общественные самоуправления) - так удобнее контролировать состояние территорий и формировать планы ремонтных работ. 

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