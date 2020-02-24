В Дно отремонтируют улицы Социалистическую и Коммунистическую

16:26, 24 февраля 2020, ПАИ

Три улицы планируют дополнительно отремонтировать в Дно. В перечень могут быть включены, например, улицы Коммунистическая и Социалистическая. Говорили об этом в рамках встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с активом Дновского района, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Кроме того, требуют ремонта тротуары и автобусная остановка в Заводском микрорайоне.

«Появилась экономия, по всем трем улицам будем разыгрывать контракты и починим», - ответил на это Михаил Ведерников.

Говоря о ремонтах дворов, губернатор посоветовал создавать ТОСы (Территориальные общественные самоуправления) - так удобнее контролировать состояние территорий и формировать планы ремонтных работ.