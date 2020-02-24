Для жителей Дновского района организуют выездные осмотры эндокринолога

15:58, 24 февраля 2020, ПАИ

Жители Дновского района пожаловались губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову на трудности посещения эндокринолога. Данный специалист принимает в Порховской межрайонной больнице, рассказали участники встречи с главой региона в Дно 24 февраля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«По пятницам ходит маршрутка, с 9 до 14 работает специалист. Но нам сложно попасть к эндокринологу. С маршрутки приходим поздно и попадаем среди последних в очередь, в итоге не попасть. Помогите», - озвучил один из участников встречи.

Глава региона поинтересовался, организованы ли выездные визиты врача этой узкой специализации в Дно. И выяснилось, что нет. «Я дам поручение, чтобы эндокринолог к вам периодически выезжал», - ответил Михаил Ведерников.