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Псковские спортсмены завоевали медали на Первенстве и Чемпионате СЗФО по каратэ WKF

На Первенстве и Чемпионате СЗФО по каратэ WKF псковские спортсмены завоевали медали. Об этом Псковскому агентству информации рассказал председатель Федерации каратэ Пскова, тренер каратэ Антон Потебня.

Соревнования проходили в Череповце с 20 по 23 февраля в категориях индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите. На 4 площадках участие в соревнованиях принимали более 800 спортсменов.  В составе сборной команды Псковской области участие принимал 31 спортсмен.

Спортсмены примут участие в Первенстве России, которое состоится в Нижнем Новгороде в апреле текущего года.

Результаты выступлений представлены ниже:

Курасов Дмитрий - 1 место  ката 6-7 лет

Иванов Александр - 3 место ката 6-7 лет

Трусов Максим - 3 место кумите 6-7 лет -25кг

Иванов Павел - 2 место кумите 6-7 лет -30кг

Ершов Станислав - 3 место кумите 6-7 лет +30кг

Александров Дмитрий - 3 место ката 8-9 лет

Шевчук Иван - 2 место ката 10-11 лет

Титов Артем - 2 место кумите 8-9 лет

Антонов П., Иванов А., Егоров Т. - 1 место ката-группа 6-9 лет

Буравлев А., Александров Д., Титов А. - 2 место ката-группа 6-9 лет +35кг

Потебня Д., Лебедев А., Новик Г. 1 место ката группа 10-11 лет

Потебня Е., Бакунина П., Яковлева А. - 2 место ката группа 12-13 лет

Ермолов Е. - 2 место ката 18+

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