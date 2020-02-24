Псковские спортсмены завоевали медали на Первенстве и Чемпионате СЗФО по каратэ WKF
На Первенстве и Чемпионате СЗФО по каратэ WKF псковские спортсмены завоевали медали. Об этом Псковскому агентству информации рассказал председатель Федерации каратэ Пскова, тренер каратэ Антон Потебня.
Соревнования проходили в Череповце с 20 по 23 февраля в категориях индивидуальное ката, ката группа, индивидуальное кумите и командное кумите. На 4 площадках участие в соревнованиях принимали более 800 спортсменов. В составе сборной команды Псковской области участие принимал 31 спортсмен.
Спортсмены примут участие в Первенстве России, которое состоится в Нижнем Новгороде в апреле текущего года.
Результаты выступлений представлены ниже:
Курасов Дмитрий - 1 место ката 6-7 лет
Иванов Александр - 3 место ката 6-7 лет
Трусов Максим - 3 место кумите 6-7 лет -25кг
Иванов Павел - 2 место кумите 6-7 лет -30кг
Ершов Станислав - 3 место кумите 6-7 лет +30кг
Александров Дмитрий - 3 место ката 8-9 лет
Шевчук Иван - 2 место ката 10-11 лет
Титов Артем - 2 место кумите 8-9 лет
Антонов П., Иванов А., Егоров Т. - 1 место ката-группа 6-9 лет
Буравлев А., Александров Д., Титов А. - 2 место ката-группа 6-9 лет +35кг
Потебня Д., Лебедев А., Новик Г. 1 место ката группа 10-11 лет
Потебня Е., Бакунина П., Яковлева А. - 2 место ката группа 12-13 лет
Ермолов Е. - 2 место ката 18+