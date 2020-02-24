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Политика

Ход работы над поправками в Конституцию прокомментировал Павел Крашенинников

Сопредседатель Рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, председатель Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников рассказал о ходе работы над поправками в Конституцию. Он рассказал о том, как проходит работа над изменениями в основной закон страны, передает Российская газета.

По слова Павла Крашенинникова, интерес общества к данной теме оказался чрезвычайно высоким, что привело к необходимости дважды продлевать срок представления поправок.

«Предполагается, что мы завершим прием поправок 2 марта, после чего будем выносить законопроект на второе чтение», - добавил Павел Крашенинников.

На данный момент в Комитет поступило 266 поправок, а общее количество с учетом предложений в Рабочей группе составляет порядка 600. Комитет рассмотрел поправки в 4 главы Конституции – 4,5,6 и 7, которые посвящены президенту, правительству, федеральному собранию, а также судебной власти и прокуратуре.

27 февраля будут рассмотрены вопросы, касающиеся общероссийского голосования, а 28 февраля обсудят поправки в главы 3 и 8 Конституции (федеративное устройство и местное самоуправление).

Окончательная оценка всей работе будет дана народом на общероссийском голосовании. В первом чтении уже одобрили нормы, которые закрепляют индексацию пенсий и социальных выплат. В Конституции будет указано, что государство поддерживает эффективное функционирование системы пенсионного обеспечения, которая формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений.

Во втором чтении будет рассмотрено предложение об индексации пенсий не реже одного раза  в год. Кроме того, ко второму чтению будет предложено расширить ограничения для лиц, которые осуществляют публичную власть в России. Им нельзя будет иметь счета и вклады в зарубежных банках, которые расположены за пределами страны, а также хранить в них наличные денежные средства и ценности.

В поправке к Конституции будет иметь место вопрос экологии. В частности, предложено указать, что правительство осуществляет меры в сфере охраны окружающей среды, сохранения уникального природного и биологического многообразия страны, а также формирования экологической культуры.  

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