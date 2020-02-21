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Общество

Около 40 поправок планируется внести в Конституцию России

В Конституцию России планируется внести около 40 смысловых поправок, но окончательное число конкретных изменений в тексте будет известно по готовности законопроекта ко второму чтению, сообщает ТАСС со ссылкой на главу комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрея Клишаса.

По словам сенатора, каждая из поправок в основной закон страны в настоящее время находится в работе, поэтому пока что подсчитать их не получается. Однако, он подчеркнул, что примерно их будет около 40.

Статистика изменений будет приведена позже, но случится это не раньше, чем документ окончательно подготовят ко второму чтению, пояснил Андрей Клишас.

Разработка поправок в Конституцию началась после послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию. Общероссийское голосование по изменениям в основной закон страны пройдет до майских праздников. 

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