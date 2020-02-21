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Общество

Почти 15 млрд рублей потратят на голосование по внесению поправок в Конституцию России

На организацию общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию уйдет не менее 14,8 млрд рублей. Деньги на эти цели будут выделены с учётом фактического уровня инфляции, пишет газета «Известия» со ссылкой на Минфин.

Для сравнения, в 2018 году на подготовку и проведение президентской кампании было направлено 14 млрд 259 млн 400 тысяч рублей. Как уточнили в министерстве, источники необходимых средств «в настоящий момент прорабатываются».

На данный момент источники необходимых средств прорабатываются. При этом в рабочей группе по внесению поправок пояснили, что голосование будет проходить по всем поправкам сразу, поэтому перерасхода на изготовление бюллетеней не будет. Голосование будет организовано по аналогии с президентскими выборами: интернет-участки включены не будут, однако к нему привлекут МФЦ и сайт госуслуг.

Разработка поправок в Конституцию началась после послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Общероссийское голосование по изменениям в основной закон страны пройдет до майских праздников. 

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