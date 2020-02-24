Мумию обнаружил контрактник возле воинской части в Ленобласти

17:38, 24 февраля 2020, ПАИ

В Ленинградской области контрактник обнаружил мумию возле воинской части. Мумифицированный труп мужчины был найден в Выборгском районе, пишет РИА Новости.

Военнослужащий по контракту обнаружил тело, когда по приказу командира отправился проверять, нет ли в канализационных люках бездомных людей.

Останки человека принадлежали мужчине лет 25, он был в пальто и со связкой ключей. По неподтверждённым данным, смерть наступила порядка полугода назад. Личность найденного покойного и причины смерти устанавливается.