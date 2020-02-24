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Общество

В последнюю неделю зимы в Пскове выпадет снег

Фото Дарьи Хватковой

В Пскове в последнюю неделю зимы ожидается снег. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в метеоцентре «Фобос».

На территории Северо-Запала осадки перейдут в снег, а показания термометров начнут понижаться. На юге региона днем от 0 до -5 градусов, на севере от -3 до -8 градусов.

26 февраля ожидается пасмурная погода, снег. Ночью и днем температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов, ветер умеренный. 27 февраля прогнозируется пасмурная погода. Ночью и днем 0..+2 градуса. 28 февраля пройдет сильный снег, ночью температура опустится до -2..-4, днем -1..+1.

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