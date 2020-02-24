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Педагог детской музыкальной школы погибла в ДТП в Новосокольническом районе

В Новосокольническом районе в ДТП погибла педагог детской музыкальной школы №1 имени М. П. Мусоргского города Великие Луки Галина Прищепа. В аварии также пострадала директор детской школы искусств Юлия Буйко, которая сейчас находится в тяжелом состоянии, сообщает Луки.ру.

24 февраля около 9 утра в Новосокольническом районе произошла авария на 508-м км трассы М-9. Авария унесла жизнь 71-летнего преподавателя по классу скрипки высшей квалификационной категории. Более 50 лет женщина работала педагогом.

УМВД России по Псковской области проводит проверку по данному ДТП. Подробности и обстоятельства уточняются.

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