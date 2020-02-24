Базовые права и свободы человека в Конституции останутся нетронутыми

22:15, 24 февраля 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин оставил базовые права и свободы нетронутыми в рамках поправок к Конституции. Сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении изменений в Конституцию Андрей Клишас рассказал, что всего будет около 40 поправок, передает ТАСС.

«Многие предложения повторяют друг друга, - рассказал Андрей Клишас, - Наша задача определить, какие предложения получат наибольшую общественную поддержку».

Владимир Путин в свою очередь твердо настаивает на том, чтобы базовые права и свободы остались нетронутыми.

В январе Госдума приняли в первом чтении внесенный президентом законопроект о поправках к Конституции. Второе чтение изначально должно было пройти 11 февраля, но из-за большого количества поступающих предложений срок сбора поправок был продлен до 2 марта.