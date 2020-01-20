Президент РФ внес в Госдуму законопроект о поправках в Конституции

16:47, 20 января 2020, ПАИ

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение Госдумы законопроект о поправках в Конституцию, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

По его словам, представителями президента России при рассмотрении данного законопроекта в Госдуме будут сопредседатели конституционной комиссии Андрей Клишас, Павел Крашенинников и Талия Хабриева.

15 января в ходе обращения с посланием к Федеральному собранию Владимир Путин предложил внести поправки в Конституцию. В частности, он выступил за расширение полномочий Госсовета, Госдумы, Совета Федерации и органов местного самоуправления.

После этого глава государства утвердил рабочую группу для подготовки поправок в основной закон страны. В состав рабочей группы вошли 75 человек. Президент предложил вынести пакет поправок в Конституцию на всероссийское голосование. Ориентировочно его планируют провести до 1 мая.