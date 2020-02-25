Бытовые товары могут подорожать в России в 2021 году

07:23, 25 февраля 2020, ПАИ

Бытовые товары могут подорожать в России в 2021 году. Как пишет газета «Известия», об этом сообщил глава комитета по торговле «Деловой России» Алексей Федоров.

По его словам, подорожание будет связано в результате вступления в силу нормативов, согласно которым должна проводиться полная утилизация отходов на потребительские товары и упаковки. Бытовая техника может возрасти в цене на 13%, электроника — на 9%, одежда и обувь — на 2–5%.

В 2018 году Минприроды предложило концепцию о расширенной ответственности производителей и импортеров товаров, согласно которой в России необходимо проводить стопроцентную утилизацию упаковки и отечественных, и импортных товаров.

Планируется, что проект о расширенной ответственности производителей рассмотрит до конца февраля вице-премьер России Виктория Абрамченко, а в течение марта — кабинет министров.