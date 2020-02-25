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Общество

Рекламу БАДов планируется ограничить в России

Рекламу пищевых биологически активных добавок могут запретить с 2021 года в спортивных комплексах, школах и бассейнах. Как пишет газета «Известия», соответствующий законопроект разрабатывает Министерство спорта.

Отмечается, что ведомство представит законопроект в правительство в сентябре, а в декабре его внесут в Госдуму. Министерство здравоохранения России уже выступало с подобной инициативой, объясняя ее недостоверностью информации по применению БАДов.

Известно, что в партии «Единая Россия» готовы поддержать законопроект, а в ЛДПР считают, что добавки создавались ради здорового образа жизни. По мнению представителей российского спорта, ограничения подобной рекламы необходимы.

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