В Пустошкинском районе глава сельского поселения обвиняется в присвоении денежных средств

09:16, 25 февраля 2020, ПАИ

Глава сельского поселения «Щукинская волость» обвиняется в присвоении денежных средств. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В декабре 2019 года глава поселения заключил фиктивный договор на осуществление работ по грейдированию дорог в шести населенных пунктах путем внесения в договор ложных сведений об исполнителе работ. В дальнейшем обвиняемый присвоил себе денежные средства в размере 20 тысяч рублей.

В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела коррупционной направленности.