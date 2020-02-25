Страдающего алкоголизмом жителя Дедовичского района лишили водительских прав

10:03, 25 февраля 2020, ПАИ

В Дедовичском районе лишили прав мужчину, который страдает алкогольной зависимостью. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Местный житель стоял на диспансерном учете в учреждении здравоохранения из-за психического расстройства, которое было вызвано употреблением алкоголя. При этом у мужчины было водительское удостоверение.

В связи с наличием угрозы безопасности дорожного движения прокурор направил в суд заявление о прекращении действия права на управление транспортными средствами. Суд требования удовлетворил в полном объеме.