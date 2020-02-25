Кражи из офисов совершил житель Локнянского района

11:34, 25 февраля 2020, ПАИ

В Локнянском районе местный житель обвиняется в серии краж из офисов, в двух из которых он успел побывать, проникнуть в третий ему помешали решетки на окнах, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В поселке Локня вечером 22 февраля из двух офисов на площади Ленина совершена кража мобильного телефона, трех веб-камер и 20 тысяч рублей. 19-летний подозреваемый проник в помещение, разбив окна. Часть похищенных средств подозреваемый успел потратить. По факту кражи возбудили уголовное дело.

В Острове в полицию обратился 63-летний мужчина, который рассказал, что в период с 23 на 24 февраля с веранды дома по улице Народной похитили изделия из металла. Удалось установить, что к краже причастны неработающие жители Острова. 30 и 36-летние мужчины дали признательные показания. Похищенное было изъято, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Еще одна кража произошла из дома в деревне Гнилино Палкинского района. Неизвестный проник в дачный дом и похитил музыкальный центр, «болгарку» и продукты. Вскоре удалось задержать 40-летнего подозреваемого безработного мужчину. Ранее он был судим. По данному факту возбудили уголовное дело.