0
11:45
Великолучанин Сергей Егоров завоевал «золото» на международных соревнованиях по боксу
16:13
Псковские спортсмены завоевали медали на Первенстве и Чемпионате СЗФО по каратэ WKF
15:44
Первые соревнования по фехтованию на спортивных мечах в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
09:50
Определены победители футбольного турнира «Мяч дружбы» среди команд России и Белоруссии
15:44
Чемпионат по брейкингу (ФОТОРЕПОРТАЖ)
19:32
Сотрудники псковского ФСИН заняли первое место на отборочных соревнованиях Чемпионата России по практической стрельбе
16:54
Сильнейшие баскетбольные команды СЗФО приедут в Псков на финал турнира «КЭС-Баскет»
Еще новости
Спорт

Великолучанин Сергей Егоров завоевал «золото» на международных соревнованиях по боксу

Сергей Егоров из Великих Лук взял "золото" на международных состязаниях. Фото: пресс-служба администрации Псковской области.

Великолукский спортсмен Сергей Егоров принес «золото» сборной команде России на международных соревнованиях по боксу Euro Cup’2020, которые прошли с 20 по 24 февраля в городе Биелина (Босния и Герцеговина). Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, участниками данных состязаний стали свыше 200 спортсменов из 18 стран мира.

Великолучанин выступал в весовой категории свыше 91 кг. Первые два боя он провел с боснийцами, и они дались нелегко -соперники были очень сильными. В третьем бою оппонентом стал спортсмен из Италии. Но и здесь была одержана победа.

«Я ехал на этот чемпионат за победой. Я свои планы выполнил», - рассказал Сергей Егоров.

В марте он отправится в Сочи, именно там пройдет отбор спортсменов для участия в Олимпийских играх в 2020 году в Токио.

Сергей Егоров является мастером спорта международного класса по боксу. Тренирует спортсмена Алексей Селиверстов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Великолучанин Сергей Егоров завоевал «золото» на международных соревнованиях по боксу
25 февраля 2020
Великолучанин Сергей Егоров завоевал «золото» на международных соревнованиях по боксу
Псковские спортсмены завоевали медали на Первенстве и Чемпионате СЗФО по каратэ WKF
24 февраля 2020
Псковские спортсмены завоевали медали на Первенстве и Чемпионате СЗФО по каратэ WKF
Первые соревнования по фехтованию на спортивных мечах в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
22 февраля 2020
Первые соревнования по фехтованию на спортивных мечах в Пскове (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Определены победители футбольного турнира «Мяч дружбы» среди команд России и Белоруссии
21 февраля 2020
Определены победители футбольного турнира «Мяч дружбы» среди команд России и Белоруссии
Чемпионат по брейкингу (ФОТОРЕПОРТАЖ)
16 февраля 2020
Чемпионат по брейкингу (ФОТОРЕПОРТАЖ)
Сотрудники псковского ФСИН заняли первое место на отборочных соревнованиях Чемпионата России по практической стрельбе
11 февраля 2020
Сотрудники псковского ФСИН заняли первое место на отборочных соревнованиях Чемпионата России по практической стрельбе
Сильнейшие баскетбольные команды СЗФО приедут в Псков на финал турнира «КЭС-Баскет»
11 февраля 2020
Сильнейшие баскетбольные команды СЗФО приедут в Псков на финал турнира «КЭС-Баскет»
Псковичка привезла «бронзу» с первенства России по легкой атлетике
11 февраля 2020
Псковичка привезла «бронзу» с первенства России по легкой атлетике

Идет загрузка...