Великолучанин Сергей Егоров завоевал «золото» на международных соревнованиях по боксу

11:45, 25 февраля 2020, ПАИ

Великолукский спортсмен Сергей Егоров принес «золото» сборной команде России на международных соревнованиях по боксу Euro Cup’2020, которые прошли с 20 по 24 февраля в городе Биелина (Босния и Герцеговина). Как рассказали Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, участниками данных состязаний стали свыше 200 спортсменов из 18 стран мира.

Великолучанин выступал в весовой категории свыше 91 кг. Первые два боя он провел с боснийцами, и они дались нелегко -соперники были очень сильными. В третьем бою оппонентом стал спортсмен из Италии. Но и здесь была одержана победа.

«Я ехал на этот чемпионат за победой. Я свои планы выполнил», - рассказал Сергей Егоров.

В марте он отправится в Сочи, именно там пройдет отбор спортсменов для участия в Олимпийских играх в 2020 году в Токио.

Сергей Егоров является мастером спорта международного класса по боксу. Тренирует спортсмена Алексей Селиверстов.