Делегация французских школьников прибыла в Псков с официальным визитом

13:10, 25 февраля 2020, ПАИ

В Пскове находится делегация французских школьников. Группа учащихся из лицея Рене Кассен из города Байонна встретились с главой города Еленой Полонской в Псковской городской Думе. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе муниципалитета.

«Надеюсь, что вы, посетив наш город, получили много впечатлений, которые останутся у вас на долгую память», - поприветствовала гостей Елена Полонская.

Также в своем выступлении глава муниципалитета отметила, что идеи школьников очень ценны для города и власти.

«Благодаря инициативе ребят вашего возраста у нас в городе появляются парковочные места для велосипедистов», - добавила Елена Полонская, попросив ребят поделиться впечатлениями от посещения Пскова.

Школьники отметили красоту и историческую ценность города, а также наличие большого количества церквей, гостеприимство псковичей. Из блюд подростки оценили щи и пельмени, которые им понравились больше всего.

Елена Полонская рассказала, что сейчас в Пскове проходит масленичная неделя, отметив, что данный праздник является проводами зимы. Школьники рассказали, что и дома едят блины, и предпочитают их со сладкой начинкой.

В школах у французских ребят нет театральных кружков. Елена Полонская рассказала, что в Пскове практически во всех школах есть театр, где дети могут раскрыть свои творческие способности, развить ораторское мастерство.

С 16 февраля по 1 марта делегация 17-летних школьников в составе 16 человек и 2 преподавателей из лицея Рене Кассен города Байонна находятся в Пскове в рамках международного обмена. Ребята успели посетить Псковский кремль, Печоры и Изборск, побывали в театре кукол.

Первый обмен между лицеем Рене Кассен и Псковским Педагогическим Комплексом состоялся в феврале 2017 года. 22 школьника приехали в Псков, чтобы изучить русский язык и культуру.