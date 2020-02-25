Качество питания проверили в Островском роддоме после жалобы пациентки на червей в супе

13:49, 25 февраля 2020, ПАИ

С целью проведения внутренней проверки в Остров прибыла 25 февраля председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко. Она посетила Островский родильный дом, на качество питания в котором пожаловалась жительница региона. Накануне девушка выловила в супе червей.

В сопровождении главного врача Островской больницы Ирины Богачевой Марина Гаращенко осмотрела пищеблок, оценила условия, в которых готовят пищу для пациентов, передает корреспондент Псковского агентства информации.

«Комитетом начата глубокая внеплановая проверка, проверим закупки, поставки», - заявила глава профильного ведомства и добавила, что вопрос находится на особом контроле у губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

Ирина Богачева пояснила, что в супе действительно были найдены личинки. «Этот суп ела вся больница», - добавила она. После поступившей жалобы все последующие дни процесс приготовления блюд жестко контролировался. «Мы приносим свои извинения», - сказала главный врач больницы и пообещала разобраться «глубоко и детально» в причинах произошедшего.

«Повара отстранили от готовки пищи. Я такого в жизни никого не встречала, чтобы находились такие включения в пище. Я считаю, что они могли появится только на этапах до производства», - сказала она.

Председатель комитета по здравоохранению подчеркнула, что проверка должна быть завершена до 27 февраля. «Проверку проведем по всем этапам, виновные будут наказаны», - добавила Марина Гаращенко и потребовала представить объяснительные от все без исключения, включая дежурного врача и буфетчицу.

Пациентка, которая пожаловалась на качество питания, уже выписана из роддома. В ближайшее время она будет приглашена на личный прием к руководителю комитета.