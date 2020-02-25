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Общество

В России предложено сажать детей за нападение на учителя

Общероссийский профсоюз образования вышел с предложением серьезно ужесточить наказания за нападения на педагогов. За оскорбление, к примеру, повысить штраф для родителей до 5 тысяч рублей, за ненадлежащее исполнение своих обязанностей — до 3 тысяч рублей, пишет Российская газета.

Еще одно предложение касается внесения поправок в Уголовный кодекс страны. За нападение на учителя — лишение свободы на срок до 3 лет.

«Когда мы разрабатывали эти предложения, то понимали: в обществе они будут восприняты неоднозначно. Но мы считаем, что такие законодательные инициативы нужны, потому что это дополнительный правовой механизм. Он не может быть единственным, но может повлиять на ситуацию», - отметила заместитель председателя Общероссийского профсоюза образования Михаил Авдеенко.

По словам экспертов, около 70 процентов педагогов хотя бы раз подвергались насилию со стороны учеников. Около 57 процентов российских учителей считают, что их труд не ценится в обществе.

«Я против повышенных штрафов. Почему? Оскорбляют и бьют учителей чаще всего подростки из неблагополучных семей. Или, напротив, мажоры, которые чувствуют себя безнаказанными и для родителей которых штрафы вообще ничего не значат. Но ведь есть и другая категория детей, которая срывается в конфликты. Это дети, которых сам же учитель систематически травил и доводил», - заявила член Экспертно-консультативного совета родительской общественности при департаменте образования и науки Москвы Татьяна Суздальницкая.

Инициатива профсоюза получила дополнительное обсуждение после происшествия в Лавровской гимназии Печорского района. Здесь ученик ударил педагога после требований покинуть кабинет. Подросток пришел к своему приятелю на урок, включил громко музыку, стал раскачиваться на стуле. В ответ на замечания учителя начал играть с зажигалкой. Тогда женщина вырвала стул из-под ученика. Тот поднялся и несколько раз ударил педагога в лицо. 

Сейчас идет проверка по данному факту. Учительница уволилась из школы. 

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