Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе

14:55, 25 февраля 2020, ПАИ

65-летний водитель Chevrolet Spark погиб в дорожно-транспортном происшествии в Себежском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 февраля в 12:50 водитель Chevrolet Spark выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем LADA Vesta, который от удара съехал в кювет и перевернулся. За рулем LADA Vesta находилась 30-летняя девушка, которая получила ушибы.

По словам очевидцев, водитель Chevrolet Spark выехал на встречную полосу и зацепил обочину, в результате чего автомобиль закрутило на проезжей части и он столкнулся с LADA Vesta.

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой медицинской помощи.