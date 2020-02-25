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Общество

Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе

Фото ПАИ

65-летний водитель Chevrolet Spark погиб в дорожно-транспортном происшествии в Себежском районе, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

25 февраля в 12:50 водитель Chevrolet Spark выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем LADA Vesta, который от удара съехал в кювет и перевернулся. За рулем LADA Vesta находилась 30-летняя девушка, которая получила ушибы.

Фото ПАИ

По словам очевидцев, водитель Chevrolet Spark выехал на встречную полосу и зацепил обочину, в результате чего автомобиль закрутило на проезжей части и он столкнулся с LADA Vesta.

Фото ПАИ

На месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, МЧС и скорой медицинской помощи.

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