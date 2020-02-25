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Общество

Новый метод лечения варикоза применяется в Псковской областной клинической больнице

Фото: Псковская областная клиническая больница

В Псковской областной клинической больнице применяется новый метод лечения варикоза. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в медицинском учреждении.

Врачи сосудистой хирургии проводят сложные операции, возвращая пациентам здоровье. Врач Виктор Алексеев рассказал, что варикозное расширение вен появляется из-за неправильного образа жизни - когда человек много времени сидит, кровь скапливается в нижней части тела и формируется варикоз. Он имеет следующие симптомы: тяжесть и боли в ногах, отеки по вечерам, проходящие к утру, наличие расширенных вен на ногах. При наличии таких признаков следует обратиться к сосудистому хирургу.

Фото: Псковская областная клиническая больница

Самостоятельно вылечить варикоз невозможно. Помочь с проблемой может только хирургическое лечение.

В Псковской областной клинической больнице представлены 2 вида хирургического лечения варикозного расширения вен: классический (комбинированная флебэктомия) и современный способ (радиочастотная абляция вен)

Если пациент решил сделать операцию, то необходимо прийти на прием к сосудистому хирургу, желательно с результатами УЗДС. Если есть показания для лечения, то пациент сам выбирает способ хирургического лечения и получает направление.

Сосудистые хирурги Псковской областной клинической больницы на протяжении года выполняют радиочастотную абляцию вен нижних конечностей. Все операции проводились успешно, без осложнений.

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