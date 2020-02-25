ТРК «Акваполис» приглашает отметить масленицу
Псковичей приглашают отметить масленицу в ТРК «Акваполис». Праздничная программа состоится 29 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в администрации комплекса.
Программа получила название «Все цвета масленицы!». А основные действа пройдут при входе во фреш-маркет «Корзинка». В рамках мероприятия желающие смогут попробовать блины, принять участие в веселых конкурсах и получить призы.
Также ожидается выступление артистов и ярких коллективов. Вход бесплатный.