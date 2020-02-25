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Общество

Памятные медали к 75-летию Победы получили ветераны Куньинского района

Медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 гг.» получили ветераны, проживающие в Куньинском районе. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», памятные медали ветеранам вручили глава Куньинского района, единоросс Олег Лебедев и секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Олег Савельев.

Олег Лебедев отметил, что куньинские ветераны бодрые и жизнелюбивые, с оптимизмом смотрят в будущее. «Это благодаря вашим стараниям и вашему мужеству мы в этом году будем отмечать уже 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Вы - поколение победителей, низкий вам поклон!» - обратился к ветеранам Олег Савельев.

Медали получили Николай Сафронов, попавший на фронт в апреле 1943 года, узник фашистских лагерей Василий Гаврилов и его жена Евгения Гаврилова.

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