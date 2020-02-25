Экс-бухгалтера псковской управляющей компании осудили за мошенничество

16:53, 25 февраля 2020, ПАИ

Условное лишение свободы получила бывший бухгалтер управляющей компании «Народная» - 45-летняя жительница Пскова - за мошенничество в особо крупном размере и неправомерный оборот платежей, сообщили Псковскому агентству информации в городской прокуратуре.

С 2014 по 2017 год она работала бухгалтером в управляющей компании «Народная» в Пскове, где изготавливала и формировала платежные поручения компании о перечислении денег в адрес юридических и физических лиц, не имеющих с ООО «УК Народная» реальных финансовых взаимоотношений.

По 167 подложным платежным поручениям она перевела 2 млн 157 тысяч 510 рублей 51 копейку. Факты хищения денег выявила аудиторская проверка.

По решению суда ей назначено наказание в виде 3 лет 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 4 года. Приговор суда вступил в законную силу.