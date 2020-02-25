0
18:21
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
17:17
Подрядчик устанавливает сваи для нового моста через реку Кебца в Псковском районе
16:04
«Единая Россия» предложила ввести денежную альтернативу земельным участкам для многодетных семей
15:12
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
14:55
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
12:46
Михаил Ведерников заявил о необходимости постройки современных очистных сооружений в Себеже
10:19
Псковские храмы из списка ЮНЕСКО покажут на выставке в Париже
Еще новости
Общество

Подрядчик устанавливает сваи для нового моста через реку Кебца в Псковском районе

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Начались работы по погружению свай моста через реку Кебца на 25-м километре автодороги Подборовье – Лопатово – Боровичи в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация уже расчистила территорию от деревьев и кустарника, а также организовала объезд с временным мостовым сооружением, после чего разобрала старый мост.

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Сейчас в рамках капитального ремонта идет погружение железобетонных свай. На две береговые опоры погружено 24 сваи по 12 метров. 

Длина обновленного моста составит 33 метра. Он будет иметь две полосы движения, тротуары с двух сторон, а также барьерное ограждение. Кроме этого, рабочие нанесут дорожную разметку со светоотражающими элементами, установят дорожные и водоохранные знаки.

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

Также подрядчик — ООО «Автомобильные дороги Пскова» — выполнит и природоохранные мероприятия: проведет устройство прикромочных лотков, бетонного водосброса и другие.

Фото комитета по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области

На капитальный ремонт моста направлено 50,9 млн рублей из областного бюджета. В комитете добавили, что все работы идут по графику. 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
25 февраля 2020
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
Подрядчик устанавливает сваи для нового моста через реку Кебца в Псковском районе
25 февраля 2020
Подрядчик устанавливает сваи для нового моста через реку Кебца в Псковском районе
«Единая Россия» предложила ввести денежную альтернативу земельным участкам для многодетных семей
25 февраля 2020
«Единая Россия» предложила ввести денежную альтернативу земельным участкам для многодетных семей
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
25 февраля 2020
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
25 февраля 2020
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
Михаил Ведерников заявил о необходимости постройки современных очистных сооружений в Себеже
25 февраля 2020
Михаил Ведерников заявил о необходимости постройки современных очистных сооружений в Себеже
Псковские храмы из списка ЮНЕСКО покажут на выставке в Париже
25 февраля 2020
Псковские храмы из списка ЮНЕСКО покажут на выставке в Париже
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках
25 февраля 2020
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках

Идет загрузка...