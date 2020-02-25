Подрядчик устанавливает сваи для нового моста через реку Кебца в Псковском районе

17:17, 25 февраля 2020, ПАИ

Начались работы по погружению свай моста через реку Кебца на 25-м километре автодороги Подборовье – Лопатово – Боровичи в Псковском районе, сообщили Псковскому агентству информации в областном комитете по транспорту и дорожному хозяйству.

Подрядная организация уже расчистила территорию от деревьев и кустарника, а также организовала объезд с временным мостовым сооружением, после чего разобрала старый мост.

Сейчас в рамках капитального ремонта идет погружение железобетонных свай. На две береговые опоры погружено 24 сваи по 12 метров.

Длина обновленного моста составит 33 метра. Он будет иметь две полосы движения, тротуары с двух сторон, а также барьерное ограждение. Кроме этого, рабочие нанесут дорожную разметку со светоотражающими элементами, установят дорожные и водоохранные знаки.

Также подрядчик — ООО «Автомобильные дороги Пскова» — выполнит и природоохранные мероприятия: проведет устройство прикромочных лотков, бетонного водосброса и другие.

На капитальный ремонт моста направлено 50,9 млн рублей из областного бюджета. В комитете добавили, что все работы идут по графику.