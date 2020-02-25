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Общество

Жители Дедович отметили 76-летие освобождения района

Фото: редакция газеты "Коммуна".

25 февраля в Дедовичах прошли мероприятия, посвященные 76-летию освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. На площади Советов у воинских захоронений прошел торжественный митинг, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области. Собравшиеся возложили цветы и гирлянды на могиле герою Советского Союза, командиру пулеметного отделения партизанского отряда «Грозный» 2-й Ленинградской партизанской бригады (ЛБП) Михаила Харченко, к стеле, установленной в честь разгрома партизанами фашистского гарнизона в 1942 году.

В приветственном адресе к жителям района глава региона Михаил Ведерников отметил, что Дедовичская земля в годы Великой Отечественной войны была одним из центров партизанского движения, и ее жители сыграли важную роль в освобождении как района, так и всей Псковской области. «Победа далась нелегко, и доблесть наших защитников была навсегда увековечена в монументах и в заслуженном звании „Край Партизанской славы“. Мы будем вечно помнить военный и трудовой подвиг прошлого века, который совершили наши соотечественники, и делать все возможное, чтобы быть достойными их памяти», - говорится в обращении.

Память павших героев собравшиеся почтили минутой молчания.

Глава Дедовичского района Геннадий Афанасьев вручил ветеранам, труженикам тыла и жителям блокадного Ленинграда юбилейные медали.

Поселок Дедовичи в годы войны стал центром Партизанского края. За два с половиной года оккупации погибли более 5 тыс местных жителей, были сожжены 375 деревень и районный центр. Освободили Дедовичи 25 февраля 1944 года.

В 2018 году Дедовичскому району присвоено почетное звание «Край партизанской славы».

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