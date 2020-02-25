Форму тоталитарных режимов запретят носить в Латвии

18:08, 25 февраля 2020, ПАИ

В Латвии запретят носить форму тоталитарных режимов на публичных мероприятиях. Соответствующие поправки в законодательство в третьем чтении поддержала комиссия Сейма по правам человека и общественным делам, сообщает DELFI Латвия.

Запрет будет распространяться на форму тоталитарных режимов на любых общественных мероприятиях. Речь идет как о форме «репрессивных учреждений СССР», так и нацистской Германии. Кроме того, на официальных мероприятиях будет запрещено использовать и символы этих двух стран: герб, гимн, символику. Штраф за нарушение физическим лицам составит до 350 евро, а юридическим лицам - до 2 тысяч 900 евро.

В то же время, данные символы двух стран можно будет использовать, если люди не планируют применять их для прославления тоталитарных режимов и оправдания преступлений. Но для этого необходимо будет получить разрешение от представителей местной власти. Рассматривая заявление, чиновники должны консультироваться со службой государственной безопасности Латвии.