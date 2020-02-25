0
18:21
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
17:17
Подрядчик устанавливает сваи для нового моста через реку Кебца в Псковском районе
16:04
«Единая Россия» предложила ввести денежную альтернативу земельным участкам для многодетных семей
15:12
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
14:55
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
12:46
Михаил Ведерников заявил о необходимости постройки современных очистных сооружений в Себеже
10:19
Псковские храмы из списка ЮНЕСКО покажут на выставке в Париже
Еще новости
Общество

Форму тоталитарных режимов запретят носить в Латвии

Фото: Михаил Глущенко

В Латвии запретят носить форму тоталитарных режимов на публичных мероприятиях. Соответствующие поправки в законодательство в третьем чтении поддержала комиссия Сейма по правам человека и общественным делам, сообщает DELFI Латвия.

Запрет будет распространяться на форму тоталитарных режимов на любых общественных мероприятиях. Речь идет как о форме «репрессивных учреждений СССР», так и нацистской Германии. Кроме того, на официальных мероприятиях будет запрещено использовать и символы этих двух стран: герб, гимн, символику. Штраф за нарушение физическим лицам составит до 350 евро, а юридическим лицам - до 2 тысяч 900 евро.

В то же время, данные символы двух стран можно будет использовать, если люди не планируют применять их для прославления тоталитарных режимов и оправдания преступлений. Но для этого необходимо будет получить разрешение от представителей местной власти. Рассматривая заявление, чиновники должны консультироваться со службой государственной безопасности Латвии.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
25 февраля 2020
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
Подрядчик устанавливает сваи для нового моста через реку Кебца в Псковском районе
25 февраля 2020
Подрядчик устанавливает сваи для нового моста через реку Кебца в Псковском районе
«Единая Россия» предложила ввести денежную альтернативу земельным участкам для многодетных семей
25 февраля 2020
«Единая Россия» предложила ввести денежную альтернативу земельным участкам для многодетных семей
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
25 февраля 2020
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
25 февраля 2020
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
Михаил Ведерников заявил о необходимости постройки современных очистных сооружений в Себеже
25 февраля 2020
Михаил Ведерников заявил о необходимости постройки современных очистных сооружений в Себеже
Псковские храмы из списка ЮНЕСКО покажут на выставке в Париже
25 февраля 2020
Псковские храмы из списка ЮНЕСКО покажут на выставке в Париже
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках
25 февраля 2020
Водитель пострадал из-за столкновения автомобилей в Великих Луках

Идет загрузка...