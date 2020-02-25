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Общество

Автобус № 11 в Пскове изменит маршрут из-за реконструкции «Машиностроителя»

Городской автобус № 11 в Пскове изменит маршрут движение в связи с работами по реконструкции стадиона «Машиностроитель», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Псковпассажиравтотранса.

С 8:00 2 марта до 0:00 10 марта закрывается для движения автотранспорта участок улицы Гражданской от улицы Спортивной до Октябрьского проспекта. Поэтому маршрут №11 будет следовать от Летнего сада по Октябрьскому проспекту, улице Вокзальной на вокзал.

От вокзала движение будет организовано по улице Вокзальной, улице Бастионной с выездом на Октябрьский проспект и далее по маршруту (по этой же схеме движения работают маршруты №№ 8 и 19, когда следуют от вокзала).

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