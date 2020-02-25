0
22:54
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
20:54
ФОТОФАКТ: Здание детского сада «Росток» в Пскове продолжают разворовывать
19:55
«Человек в нашей организации – это всё»: Как функционирует приют для животных в Пскове
19:30
Масштабный киберспортивный фестиваль «Кубок Простории» пройдет в Пскове 14 марта
18:21
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
17:17
Подрядчик устанавливает сваи для нового моста через реку Кебца в Псковском районе
16:04
«Единая Россия» предложила ввести денежную альтернативу земельным участкам для многодетных семей
Еще новости
Общество

Более 150 единиц сельскохозяйственной техники приобрели псковские аграрии в 2019 году

Более 150 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования приобрели псковские аграрии в прошлом году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на покупку техники было направлено более 500 млн рублей.

Аграрии приобрели 40 тракторов, 19 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и более 90 единиц иной сельскохозяйственной техники.

Отмечается, что половину сельскохозяйственной техники приобрели в лизинг, а остальную часть - за счет собственных и кредитных средств, в том числе в рамках постановления правительства России «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».

В 2020 году аграрии уже приобрели по два новых трактора и зерноуборочных комбайна, а также культиватор.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

А вы отметили для себя изменения в работе автобусов в Пскове?
Проголосовать >>>

ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
25 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Пожар произошел в одном из домов на улице Кузбасской дивизии в Пскове
ФОТОФАКТ: Здание детского сада «Росток» в Пскове продолжают разворовывать
25 февраля 2020
ФОТОФАКТ: Здание детского сада «Росток» в Пскове продолжают разворовывать
Масштабный киберспортивный фестиваль «Кубок Простории» пройдет в Пскове 14 марта
25 февраля 2020
Масштабный киберспортивный фестиваль «Кубок Простории» пройдет в Пскове 14 марта
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
25 февраля 2020
Не попавшему в клуб псковскому блогеру-инвалиду рекомендуют удалить видео
Подрядчик устанавливает сваи для нового моста через реку Кебца в Псковском районе
25 февраля 2020
Подрядчик устанавливает сваи для нового моста через реку Кебца в Псковском районе
«Единая Россия» предложила ввести денежную альтернативу земельным участкам для многодетных семей
25 февраля 2020
«Единая Россия» предложила ввести денежную альтернативу земельным участкам для многодетных семей
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
25 февраля 2020
Александр Котов о решении главы Дновского района примкнуть к «Единой России»: Он получает доступ к партийным инструментам
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе
25 февраля 2020
Водитель погиб при столкновении автомобилей в Себежском районе

Идет загрузка...