Более 150 единиц сельскохозяйственной техники приобрели псковские аграрии в 2019 году

20:12, 25 февраля 2020, ПАИ

Более 150 единиц новой сельскохозяйственной техники и оборудования приобрели псковские аграрии в прошлом году. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, на покупку техники было направлено более 500 млн рублей.

Аграрии приобрели 40 тракторов, 19 зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов и более 90 единиц иной сельскохозяйственной техники.

Отмечается, что половину сельскохозяйственной техники приобрели в лизинг, а остальную часть - за счет собственных и кредитных средств, в том числе в рамках постановления правительства России «Об утверждении Правил предоставления субсидий производителям сельскохозяйственной техники».

В 2020 году аграрии уже приобрели по два новых трактора и зерноуборочных комбайна, а также культиватор.