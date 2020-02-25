Тело 18-летнего юноши нашли в лесу Дедовичского района
Тело 18-летнего Алексея Алексеева нашли поисковики в лесу Дедовичского района вечером 25 февраля, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
22 февраля молодой человек ушел из дома в деревне Шилово и не вернулся. «Видимые признаки насильственной смерти на теле отсутствуют. Обстоятельства случившегося выясняются», - отметили в пресс-службе.
Причину смерти установят специалисты в ходе судебно-медицинской экспертизы.