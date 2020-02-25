ОПРОС ПАИ: Большинство псковичей указали на высокое время ожидания автобусов на остановках

21:54, 25 февраля 2020, ПАИ

Большинство участников опроса Псковского агентства информации об изменениях в работе автобусов проголосовали за то, что автобусы на остановках Пскова приходится ждать дольше. Этот вариант ответа выбрали 73,4% проголосовавших (69 голосов).

Те, кто также заметили изменения в работе автобусов, отметили, что стали чаще ходить пешком или вызывать такси (13,8%, 13 голосов).

7 человек (7,4%) высказались за то, что всё осталось, как и прежде, а 5 человек (5,3%) на заметили изменений.

В этом году в автобусах Псковской области внедрят пять видов транспортных карт, которые заменят проездные билеты.