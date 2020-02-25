Детей предложили назвать в Конституции важнейшим достоянием России

22:18, 25 февраля 2020, ПАИ

Важнейшим достоянием России предложили назвать детей в Конституции. Как пишет ТАСС, с такой инициативой выступила рабочая группа по подготовке поправок в основной закон страны.

Депутат Госдумы Ольга Баталина рассказала, что предлагается ввести новую статью - 67.1. Согласно предложенным поправкам, в нее внесут положение о том, что государство обязано создавать условия, способствующие всестороннему духовному, нравственному, интеллектуальному и физическому развитию детей, воспитанию патриотизма, гражданственности, нравственности, уважения к старшим.

«Государство, признавая приоритет семейного воспитания детей, принимает на себя обязанности родителей в отношении тех детей, которые остались без попечения родителей», - добавила она.

Кроме того, по мнению членов группы, в статье 71 Конституции нужно прописать, что в ведении властей России «находятся установление основ федеральной политики и федеральной программы в области государственного, экономического, экологического, научно-технологического, социального, культурного и национального развития РФ».