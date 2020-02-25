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Общество

Ни разу не жаловалась, но терпение заканчивается: Жительница Пскова просит губернатора навести порядок с отоплением и горячей водой на улице Байкова

Жительница Пскова Роксана Иванова обратилась за помощью к губернатору – в ее доме на улице Байкова этой зимой холодно. «Ни разу не жаловалась, но терпение заканчивается! Псков, ул. Байкова, д. 4. Эта зима невероятно теплая, вот только всю зиму хожу по квартире в шерстяных носках. Батареи слегка теплые, но возмущает больше не то, что батареи не горячие, а то что счета за отопление и горячую воду приходят такие, будто на улице -25 градусов морозов», - написала она на сайт главы региона Михаила Ведерникова.

« Топят как весной, а счета как за сибирские морозы», - добавила женщина.

По словам псковички, в середине февраля во дворе был ремонт водопровода, с тех пор вода только теплая. «В душ сходить проблема, а про набрать ванну вообще молчу. К тому же напор воды оставляет желать лучшего», - пожаловалась Роксана Иванова.

Она обращалась в компании, составляла заявки. «Но инженеры выезжают только на срочные вызовы, а когда займутся нашим адресом, сказать не могут», - добавила псковичка и попросила губернатора вмешаться в ситуацию.

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