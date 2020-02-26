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Общество

Шпроты псковских компаний не прошли проверку в Смоленске

В Смоленске в рамках реализации проекта «Потребительский дозор» фонда президентских грантов провели проверку шести  образцов шпрот от компаний Калининградской, Псковской, Рязанской, Московской областей. Оценивались, в частности, продукты ООО «Велрыбпром» и ООО «Балтфиш Плюс» из Псковской области. Экспертами выступили представители Общества защиты прав потребителей «Фемида», сообщает smolnarod.ru. Оценивались органолептические свойства (вкус и запах), характеристики разделки, порядок укладки, наличие чешуи и посторонних примесей, а также упаковка и маркировка. Были проведены и лабораторные исследования.

Консервы от «Велрыбпром» набрали все плюсы от членов жюри, но в баночке было слишком много масла, что не отвечает ГОСТу. Шпроты от компании «Балт Фиш Плюс» из Псковской области смутили – рыба разваливалась. Один из экспертов предположил, что ее неоднократно замораживали. Лабораторные испытания показали, что массовая доля рыбы менее 70%.

Победителем по итогам проверки стали консервы из Московской области.

 

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